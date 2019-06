Lambrughi ben saldo a Trieste

La Triestina ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del rapporto sportivo con Alessandro Lambrughi. Il capitano, il cui contratto era in scadenza al termine di questa stagione, si è ufficialmente legato ai colori rossoalabardati per altri due campionati, siglando un accordo fino al 30 giugno 2021.

"Iniziamo di slancio la nuova stagione ripartendo da un tassello che in una stagione e mezzo di militanza in alabardato, ha dimostrato sul campo valori tecnici ed umani imprescindibili per lottare al vertice. Felicissimi di averti con noi, Capitano!" si legge nel comunicato della 'Alabarda'.

SPORTAL.IT | 13-06-2019 17:12