Lamette in campo: accuse gravissime lanciate dai social

Grande sconcerto, in campo: la partita tra Amed SK e Sakaryaspor (terza serie del campionato turco) si trasforma in rissa prima ancora del fischio d’inizio. Stavolta non è agonismo calcistico, ma ben altro a vedersi su quel rettangolo di gioco. Mansur Calar, mediano dell’Amed, inizia a usare la sua arma (possibile fosse addirittura una lama di rasoio) contro gli avversari.

Il gesto violento sarebbe addirittura premeditato, come testimoniano i video che circolano in queste ore sui social in cui si vede Calar nascondere l’arma nel pugno. Un fatto che se confermato, sarebbe gravissimo e meritevole di sanzione.

VIRGILIO SPORT | 04-03-2019 15:22