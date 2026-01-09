Il post straziante di Musonda commuove i social: "Mi restano pochi giorni". Il sostegno di Lukaku

Il giovane ex calciatore, figlio e fratello d'arte, ha svelato la gravità della situazione dopo un lungo silenzio rotto da un post toccante quanto drammatico

Quel che affligge Lamisha Musonda non ci è dato saperlo, per sua libera scelta. Abbiamo appreso la profondità del baratro in cui è scivolato, attraverso un post sui social, che non cela lo strazio, la sofferenza e il senso di abbandono che si percepisce, tra le parole scelte a comporre un testo che mette chi legge davanti alla constatazione che potrebbe avere solo pochi giorni di vita.

Il talento belga, che ha indossato la maglia delle giovanili del Chelsea, ha reso di pubblico dominio di aver sofferto e combattuto contro una malattia, negli ultimi due anni, che ha condizionato la sua salute a tal punto da indurlo a salutare. Con un post, sui social, ammettendo di sentire di avere “pochi giorni che rimangono”.

Il post straziante di Musonda

Musonda, che ha iniziato la sua carriera giovanile nell’Anderlecht prima di trasferirsi nell’accademia del Chelsea nel 2012, ha pubblicato giovedì sera una foto che lo ritrae nel momento dell’apice calcistico, accompagnata da un messaggio devastante: “Mentre mi rendo conto che mi restano solo pochi giorni, mi accorgo di avere tante persone al mio fianco e conserverò sempre con cura quei ricordi. La vita è dura, ma il panorama è fantastico”.

“La vita è fatta di alti e bassi e nessuno conosce davvero il dolore che stai affrontando. Questi sono stati un paio d’anni duri e massacranti per me. Ed è con tristezza che devo informarvi che ho faticato molto per tornare alla normalità, motivo per cui non sono riuscito a essere presente sui social media.

“Ho dovuto accettare che la mia salute è in condizioni critiche e ora sto solo lottando per sopravvivere. Apprezzerei molto il vostro aiuto e le vostre preghiere in questo momento.

“Io e la mia famiglia stiamo lottando e non mi arrenderò finché non sarà il momento del mio ultimo respiro. Come potete vedere, sono stato benedetto con una bellissima prima fase della mia vita… ho così tanto ancora da dare. Ma ci sono così tante persone meravigliose che vorrei avere la possibilità di ringraziare, di persona. Mi dispiace non averne la possibilità. Vi amo tutti, Lamisha”.

La solidarietà e la vicinanza di Lukaku

Romelu Lukaku, oggi al Napoli ma nel suo passato attaccante del Chelsea tra le altre, ha pubblicato un sentito messaggio di sostegno a Musonda nei commenti, esortando l’ex centrocampista a mostrare “coraggio” in questo momento difficile. “Coraggio Lamisha”, ha detto il nazionale belga. “Siamo con te”, il suo sostegno.

Anche l’ex dirigente del Chelsea, Marina Granovskaia, che ha ricoperto il ruolo di direttrice dello Stamford Bridge tra il 2014 e il 2022, ha commentato: “Spero sinceramente che tu riesca a superare i tuoi problemi di salute! Penso a te e alla tua famiglia”, quanto ha desiderato scrivere a Lamisha il quale ha rotto il silenzio dopo un tempo immane, preferendo dedicarsi alla vita lontano dai social.

Una famiglia di talenti

Musonda, il cui fratello Charly ha frequentato l’accademia del Chelsea e ha collezionato sette presenze da senior per i Blues, ha lasciato il calcio professionistico nel 2019, quando aveva solo 27 anni. Tra il 2011 e il 2013 ha collezionato nove presenze internazionali con la nazionale belga Under 21, mentre nel corso della sua carriera ha militato nei club Mechelen, Liagostera B, Palamos e Mazembe.

Il calcio è una questione di famiglia: la sorella Tika, 31 anni, faceva parte del settore giovanile del Chelsea e ora lavora come talent scout globale per il Liverpool.

Il loro padre, Charly Snr, 56 anni, ha collezionato 48 presenze con la nazionale dello Zambia e ha giocato per l’Anderlecht durante la sua carriera calcistica.