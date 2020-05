Lampard avvicina Emerson alla Juventus

Il Chelsea si sta riorganizzando in vista della prossima stagione, e le nuove scelte di Frank Lampard potrebbero agevolare i piani di mercato della Juventus.

'Tuttosport' sottolinea infatti che Emerson Palmieri sia escluso dai piani del tecnico dei Blues, avvicinando una sua partenza da Londra. Questo andrebbe incontro alla Vecchia Signora, decisamente interessata al laterale della Nazionale italiana, già allenato da Maurizio Sarri a Stamford Bridge.

La nuova esigenza del Chelsea di venderlo renderebbe più facile la trattativa per i bianconeri, che puntano a questo punto a rilevarne il cartellino per la non irraggiungibile cifra di 15 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 30-05-2020 12:48