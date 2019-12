Lampo di Gabbiadini, il derby è della Samp: Genoa sempre più giù

Gabbiadini decide il derby di Genova. La Sampdoria grazie a una rete dell’ex Napoli all’85’ prevale per 1-0 sul Genoa in una stracittadina nervosa e senza grandi emozioni. Grazie a questo risultato la squadra di Ranieri si allontana dalla zona calda della classifica, salendo a quota 15 punti, Grifone sempre penultimo a 11.

Primo tempo con poche occasioni da gol e tanti falli e scontri in mezzo al campo. Le due squadre non risparmiano gli interventi al limite ma creano pochissimo in attacco, preoccupandosi soprattutto di limitare gli sforzi dell’avversario. Il Genoa mantiene maggiormente l’iniziativa e l’unica occasione degna di nota nei primi 45′ è proprio di marca rossoblu: al 35′ Sanabria di testa spedisce fuori su cross di Pajac. Prima dell’intervallo si infortuna Ekdal, dentro Murillo.

Partita in stallo anche in avvio di ripresa, i ritmi sono addirittura più lenti e il gioco è molto spezzettato. I due allenatori cercano di dare la scossa pescando dalle rispettive panchine: Thiago Motta inserisce Jagiello e Ankersen, Ranieri rivoluziona l’attacco togliendo un ancora deludente Quagliarella per Caprari, in campo anche Gabbiadini per Ramirez.

All’85’ il gol partita, un lampo di Gabbiadini: la Samp, praticamente mai pericolosa, trova il vantaggio grazie a un sinistro preciso dell’ex Napoli, servito da Linetty dopo un precedente errore di Ghiglione. L’assedio finale del Genoa non ha esito, colpaccio della squadra di Ranieri che si allontana dalla zona retrocessione.

SPORTAL.IT | 14-12-2019 22:51