Lampo di Suarez, Uruguay agli ottavi

Goleada doveva essere, ma goleada non è stata. E la Russia ringrazia. L’Uruguay resta a punteggio pieno nel gruppo B di Russia 2018 vincendo di misura anche la seconda partita, quella contro l’Arabia Saudita. Questa volta il gol decisivo è arrivato ben prima del 90’, e ad opera della stella Suarez, al gol numero 50 in Nazionale, in versione sprecone al debutto, ma il numero delle occasioni prodotto è drasticamente diminuito al cospetto dell’Arabia Saudita, non una gran notizia per Tabarez pensando a come i padroni di casa hanno demolito gli arabi nella gara inaugurale. La Celeste taglia comunque il traguardo degli ottavi con 90’ d’anticipo, facendolo tagliare anche alla Russia, che resta però solida al primo posto in virtù della differenza reti: +7 per i russi, solo +2 per i sudamericani, cui ora resta solo una possibilità per ottenere il primato del girone, quella di vincere lo scontro diretto contro la squadra di Cherchesov. In palio c’è la possibilità di evitare probabilmente la Spagna, ma in ogni caso le indicazioni in arrivo dalla partita di Rostov non sono esaltanti per l’Uruguay, che ha confermato tutti i limiti già palesati al debutto, frutto della trasformazione da squadra tutta grinta e stelle solo in avanti a squadra manovriera che punta sulla tecnica e a far arrivare il pallone alle punte attraverso il gioco, che si è visto solo a tratti.

Dal canto proprio l’Arabia Saudita, seconda eliminata in anticipo dopo il Marocco e insieme all’Egitto, ha parzialmente riscattato la figuraccia del debutto che aveva fatto infuriare anche i vertici federali. Niente umiliazione, questa volta, anzi a tratti la partita è stata alla pari, con l’Uruguay costretto anche a difendere, seppure per la stragrande maggioranza dei minuti il tema tattico sia stato lo stesso: Celeste a manovrare con lentezza e poche idee e Arabia chiusa a riccio per difendere prima la parità e poi lo svantaggio di misura, maturato al 23’ quando Suarez si è trovato sul destro il pallone comodo comodo su uscita a vuoto di Al Owais (a nulla è servito a Pizzi cambiare il portiere bocciando Al Muayouf) da azione d’angolo. Di altre emozioni non se ne ricordano, a parte un tentativo isolato di Hatani, un tiro dalla distanza di Caceres nella ripresa e un paio di parate di Al Owais sullo stesso Suarez e su Cavani.

SPORTAL.IT | 20-06-2018 18:55