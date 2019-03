Lampropoulos guadagna la conferma

Il lungo greco Fotsios Lampropoulos, visto anche in Italia alla Vanoli Cremona, a gennaio aveva messo nero su bianco con l’Estudiantes, lo stesso club spagnolo per il quale gioca Alessandro Gentile. Ora si è guadagnato la conferma fino al termine della stagione in corso.

Il classe 1983 era reduce da tre annate passate in Sudamerica, dove ha portato le canotte di Ferro Carril Oeste e Boca Juniors in Argentina, Guaiqueries de Margarita in Venezuela e Club Malvin in Uruguay.

SPORTAL.IT | 25-03-2019 13:55