Esordio surreale per Lamptey alla Fiorentina, infortunato al ginocchio e già operato con la stagione in forse

Il giocatore aveva riportato un problema fisico apparso serio fin da principio, l'esito degli esami strumetali hanno indotto a un a soluzione chirurgica immediata

L’epilogo, dettato dall’esito degli esami strumentali, appare davvero surreale se inquadriamo quanto accaduto a Tariq Lamptey alla luce della sentenza scritta in un rferto che non ammette interpretazioni e che la Fiorentina ha cristallizzato in un comunicato.

Quel che appare certa, sicura è la gravità della situazione che interessa il 24enne terzino inglese naturalizzato ghanese, arrivato in estate a Firenze dal Brighton e annunciato come uno dei colpi della scorsa stagione per Pioli ma che resterà fuori per diversi mesi: a lasciarlo intendere, leggendo il comunicato ufficiale, è la stessa società.

L’infortunio di Lamptey durante la partita contro il Como

Uno dei volti nuovi di questa stagione appena incominciata è rimasto vittima di un infortunio al ginocchio durante il match di domenica scorsa contro il Como. Subito era parso un problema serio, importante vista la celerità con la quale lo staff medico si era avvicinato al giocatore prestando le prime cure e interrogandolo sul dolore, su quel che avvertiva.

Diagnosi e operazione

Purtroppo gli esami sono stati impietosi, senza lasciare spazio a interpretazioni per mister Pioli e lo stesso Lamptey, il quale deve affrontare un lungo stop derivante dalla lacerazione del legamento crociato anteriore che ha richiesto l’immediata operazione chirurgica da parte del Prof. Mariani, il quale ha già effettuato l’intervento a Roma.

Ad aggiornare, sui dettagli dell’accaduto e delle conseguenze per il neo acquisto della Fiorentina tra gli indisponibili ormai per mister Pioli, si apprende dal comunicato diffuso dallo stesso club:

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Tariq Lamptey è stato sottoposto, a partire da lunedì 22 settembre, ad una serie di accertamenti clinici e strumentali sia statici che dinamici al fine di effettuare la diagnosi a seguito dell’infortunio occorso durante la partita Fiorentina – Como di domenica 21 settembre. Visto il quadro clinico complesso, nella mattinata di oggi, è stata effettuata un’ artroscopia diagnostica dal Prof. Mariani. L’intervento ha evidenziato una lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La tipologia di lesione ha reso, comunque, necessario l’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore, che è perfettamente riuscito. Il calciatore nelle prossime ore farà rientro a Firenze per iniziare il percorso riabilitativo stabilito”, si legge.

I tempi di recupero: si ipotizza sei mesi

Stando, dunque alle prime informazioni il calciatore viola farà ritorno a Firenze per seguire le terapie indicate per incominciare il recupero che, verosimilmente, non dovrebbe essere un periodo inferiore ai sei mesi.