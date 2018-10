L'Ancelotti-Lab ricomincia dal Liverpool: i promossi e i bocciati

Chiamatelo Ancelotti-lab, l’arma in più di un Napoli che sta mutando pelle e gioco dopo tre anni di sarrismo integrale. Non si fermano gli esperimenti di Carlo l’alchimista, che studia e prova tutte le soluzioni che può col materiale che ha a disposizione. Non per gioco, ma per necessità: è ostensibile che gli manchino alcune figure chiave per giocare come sa e vorrebbe (da un centravanti-bomber a due terzini con caratteristiche diverse fino a un centrocampista di esperienza e qualità) ma la scommessa è proprio quella. Far uscire dal suo laboratorio una squadra che può giocarsela a viso aperto con tutte e, possibilmente, vincere.

La sconfitta con la Juve è già alle spalle, non però le indicazioni che ha fornito. Ancelotti si tiene quelle positive (il primo quarto d’ora di personalità, la reazione nella ripresa e la capacità di far tremare la Juve anche in 10 contro 11 prima del gol del 3-1) e lavorerà su quelle negative, come la posizione di Hamsik, come la resa degli esterni, come la necessità di saper gestire le situazioni. Non c’è tempo per le chiacchiere perchè mercoledì è già Champions ed è gara quasi da dentro o fuori dopo i due punti lasciati a Belgrado contro la Stella Rossa.

La Champions è il giardino preferito da Carletto, figuracce non sono ammesse. A vederlo sempre così pacato ed equlibrato sembra difficile pensare che possa arrabbiarsi, invece lo fa e spesso anche. Contro i Reds vuole un Napoli intenso, concentrato, camaleontico e non guarderà in faccia a nessuno sulla formazione. Rischia Hamsik, ad esempio, visto che i numerosi tentativi di trovargli la posizione migliore in campo non stanno portando frutti apprezzabili, rischierebbero anche Hysaj e Mario Rui se solo ci fossero alternative pronte e neanche è detto: Malcuit è sicuramente più offensivo e potrebbe essere un rischio ma il francese ha più gamba e miglior cross, così come il portoghese ci sarà soprattutto perchè in campionato sarà squalificato. C’è poi il lato costruens, cioè quello portato a cambiare le carte in tavola per cercare nuove idee specie davanti ed ecco che potrebbe essere il turno di Verdi e Fabian Ruiz contro il Liverpool. Tra alambicchi, provette e filtri Ancelotti cucina un nuovo Napoli capace di scrollarsi di dosso le paure e le polemiche dell’Allianz e riprendere vigore e spessore in Europa.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 01-10-2018 09:24