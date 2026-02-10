Lancia, nel 2026 fondamentali motorsport e il nuovo modello in arrivo

In occasione di Racing Meeting, fiera che si e’ svolta fino a domenica 8 febbraio ideata e organizzata da Miki Biasion in collaborazione con Aci Vicenza, abbiamo potuto fare un primo bilancio sul ritorno di Lancia nei rally con Roberta Zerbi, Ceo Lancia: “Un bilancio estremamente positivo. Siamo qui per premiare i vincitori del trofeo Lancia dell’anno scorso e direi che il grande merito di questo trofeo e’ quello di permettere ai giovani piloti di avvicinarsi a questo mondo”. Oltre alle numerose versioni di Lancia Ypsilon, tra cui anche la sportiva HF full Electric da 280 CV, “Il 2026 e’ l’anno in cui questa rinascita si riconferma anche attraverso un lancio importantissimo in un segmento superiore: la Gamma”. Il nuovo modello arrivera’ nella seconda meta’ dell’anno e al momento e’ ancora in fase di test.