Norris e il bacio alla fidanzata dopo il trionfo Mondiale: chi è Margarida Corceiro, top model ex di Joao Felix

Il neo-campione del mondo di F1 e l'influencer portoghese da oltre 2 milioni di follower su Instagram fanno coppia da due anni. Ma la loro storia è stata piuttosto turbolenta

Le lacrime di gioia di Lando Norris hanno emozionato tutti. Il neo-campione del mondo di Formula 1, però, ha catturato l’attenzione dei media anche per un altro gesto con cui ha celebrato il suo primo trionfo iridato: il bacio alla fidanzata Margarida Corceiro. Ecco chi è la bellissima modella compagna di vita del pilota britannico della McLaren.

Norris, il bacio alla fidanzata diventa virale

Nel giorno più importante della sua carriera, Margarida ‘Magui’ Corceiro non poteva non essere al fianco del suo fidanzato. Ad Abu Dhabi in compagnia della famiglia del 26enne nato a Bristol e dove ha fatto scalo anche Jannik Sinner per il gran ballo di fine stagione, la giovane top model portoghese ha conquistato i flash dei fotografi, quando si è letteralmente gettata tra le braccia di Norris, una volta rientrato ai box dopo aver tagliato il traguardo.

Entrambi in lacrime per l’impresa compiuta da Lando – al suo primo trionfo iridato al termine di un’appassionata volata a tre con Verstappen e il compagno di scuderia Piastri – si sono lasciati andare a un bacio appassionato che testimonia quanto il loro amore proceda a gonfie vele.

Chi è Margarida Corceiro, amore tormentato del britannico

I due fanno coppia da due anni, ormai. Da quando, cioè, furono avvistati insieme per la prima volta nel maggio 2023 mentre scorrazzavano per Monaco a bordo di una Fiat Jolly del 1972. Ma la loro storia non è stata affatto lineare. Come ricostruito dai tabloid inglesi – sempre particolarmente attenti alle vicende di gossip – Lando e Magui hanno vissuto alti e bassi.

Circa un anno fa la loro storia sembrava essere giunta al capolinea, anche se poi sono tornati insieme e dal quel momento non si sono più lasciati. Attrice, modella e influencer da oltre 2 milioni di follower su Instagram, è originaria di Santarém, una città situata a un’ora da Lisbona. Ha recitato in diversi programmi televisivi portoghesi, prendendo anche parte alla versione in salsa lusitana di Ballando con le Stelle nel 2020.

La modella ha avuto una storia con l’ex Milan Joao Felix

Prima della storia con Norris, la bellissima Magui è stata legata per quattro anni a Joao Felix, ex enfant prodige del calcio portoghese che in Italia è transitato la scorsa stagione senza lasciare il segno nei sei mesi trascorsi al Milan.

La loro relazione è durata dal 2019 al 2023: poco dopo la fine del loro amore, la Corceiro ha conosciuto Norris, che vanta una vita sentimentale piuttosto turbolenta. Già, in passo il pilota si è sottoposto al test della macchina della verità, confessando di aver avuto “molte fidanzate”.