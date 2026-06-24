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Lando Norris "incontra" la sua statua di cera a Londra: "E' il luogo perfetto"

Il campione del mondo di Formula 1 in carica, Lando Norris, si è trovato faccia a faccia con la sua prima statua di cera al Madame Tussauds di Londra

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Il campione del mondo di Formula 1 in carica, Lando Norris, si è trovato faccia a faccia con la sua prima statua di cera al Madame Tussauds di Londra, prima del Gran Premio di Gran Bretagna. Posando accanto alla statua, il pilota della McLaren, 26 anni, ha affermato che trovarsi nella sua città natale, Londra, “è il luogo perfetto”.

Lando Norris "incontra" la sua statua di cera a Londra: "E' il luogo perfetto"

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