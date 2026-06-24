Lando Norris "incontra" la sua statua di cera a Londra: "E' il luogo perfetto"

Il campione del mondo di Formula 1 in carica, Lando Norris, si è trovato faccia a faccia con la sua prima statua di cera al Madame Tussauds di Londra

Pubblicato: 24-06-2026 12:50 Condividi









