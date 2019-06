L'annuncio del Lecce: Benzar è ufficiale

Romario Benzar è un giocatore del Lecce.

I salentini da tempo stavano seguendo il difensore rumeno del FCSB, anche noto come Steaua Bucarest. E nel frattempo è arrivato l'annuncio ufficiale dell'acquisto del difensore, un laterale destro in grado di giocare anche in posizione di centrale.

"Il Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Romario Sandu Benzar, proveniente dal F.C. Steaua Bucarest, il difensore romeno classe '92 ha firmato un contratto di tre anni. Campione di Romania con il F.C. Viitorul nel 2017 vanta 15 presenze con la nazionale", si legge nella nota emessa dai giallorossi neopromossi in serie A.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 30-06-2019 11:17