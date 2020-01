L'annuncio di Gosens: deciso il suo futuro

Robin Gosens è certamente uno degli uomini di copertina dell'Atalanta che sta strabiliando in serie A e in Europa. Tanto da essere stato accostato nel corso delle ultime settimane alla Juventus, all'Inter e anche al Chelsea (che secondo il 'Daily Mail' ha inviato un suo emissario lunedì pomeriggio al Gewiss Stadium per vederlo all'opera contro il Parma, a cui ha segnato anche un gol). La Dea però nelle ultime ore ha anticipato tutti, come lo stesso giocatore ha rivelato intervenendo su 'Bergamo TV', ospite della trasmissione "Tutto Atalanta".

"Ho appena rinnovato il mio contratto con la società – ha ammesso il laterale tedesco -. Sono contentissimo, la dirigenza mi ha mandato un segnale forte. Significa che sto facendo bene. E in questo momento qui mi trovo a meraviglia".

Questa novità rende meno assordanti le sirene di mercato, almeno per il momento, "Non ho mai detto che tra sei mesi andrò via", ha ammesso infatti il numero 8 orobico, che però non ha nascosto di essere particolarmente stuzzicato da una e una sola possibile operazione: "Il passaggio allo Schalke 04. Non mi è passata la voglia di Bundesliga, e quella è la mia squadra. Lo è da sempre e l'ho sempre detto. Se un giorno dovessero chiamarmi, ci andrò".

SPORTAL.IT | 07-01-2020 22:30