L'ansia di Valentino Rossi: "La moto non risponde"

La crisi della Yamaha è ancora senza soluzione. Anche ad Aragon Valentino Rossi si è dovuto accontentare di un frustante ottavo posto, lontanissimo dai primi. Il Dottore era partito dalla diciassettesima piazza dopo le disastrose qualifiche: “Sabato è stata la giornata più difficile del weekend – spiega a Sky -. Avevamo fatto delle modifiche ma facevo ancora più fatica, e mi sono un po’ più rassegnato. Oggi abbiamo fatto delle altre cose, siamo andati un po’ meglio… questo è il nostro potenziale al momento, facciamo fatica ad entrare nella Top Ten. La moto è quella da un po’, è questa la cosa più preoccupante. Le altre hanno fatto un grande step, la situazione è preoccupante”.

Il lavoro delle ultime settimane non ha pagato: “Dobbiamo continuare a lavorare adesso, ci sono ancora cinque gare. C’era qualcosina di elettronica buona che mi ha aiutato a fine gara. La moto nuova? Storicamente la Yamaha la portava nei test a Brno… Ma è da due anni che non arriva niente, non so perché. Cambierà qualcosa in Thailandia? E’ difficile, nei test siamo andati abbastanza male, vedremo. A Motegi potremmo essere più competitivi, ma dobbiamo capire quanto”.

Le modifiche apportate nel weekend non hanno inciso: “Quando fai delle modifiche grandi e la moto non risponde ci sono grandi problemi, è un brutto segnale. Siamo quasi un secondo e mezzo a giro dai migliori, è una enormità. La Yamaha non riesce a reagire alla crisi? Dai tempi delle 500 è sempre stata una moto veloce, questo è un momento di crisi tecnica, ma possiamo lavorare, bisogna fare le cose giuste”.

Sorride invece Andrea Dovizioso, che ad Aragon ha ottenuto il secondo posto dopo una straordinaria lotta con Marc Marquez: “Il momento indimenticabile? La lotta in tre, tra l’altro con Marquez e Iannone, che non sono due piloti facilmente gestibili”.

L’analisi del duello perso con il campione del mondo: “E’ stata strana questa lotta, abbiamo due moto opposte e anche due stili di guida diversi. E poi lui ha usato la gomma morbida e noi la dura. La morbida calava a destra, mentre a sinistra calavamo noi. Questi tre mix di aspetti rendevano la lotta veramente strana, giravamo piano. E’ una pista in cui lui riusciva a fare cambi di manovra e combattimenti in pochi metri, mentre la nostra moto non è così. La Honda è molto agile, e noi non riuscivamo a gestire la lotta curva per curva, metro per metro. Eravamo più veloci in due o tre punti ma non bastava, non riuscivo ad aggredirlo. Nel finale ha fatto due giri veloci e non avevo possibilità di prenderlo”.

SPORTAL.IT | 23-09-2018 17:17