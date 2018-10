Lapadula attende gennaio

Gianluca Lapadula valuta l’addio al Genoa a gennaio.

Il centravanti ex Milan fatica a trovare spazio in attacco vista l’esplosione di Piatek e la fiducia di Ballardini per Pandev. Anche Kouamè, arrivato in estate, parte davanti nelle gerarchie del tecnico rossoblù.

Secondo Sportmediaset, il giocatore starebbe pensando di salutare definitivamente il Grifone, nonostante abbia un contratto fino al 2022. In Serie A le pretendenti non mancano: il Bologna si era già fatto avanti alcune settimane fa, mentre Chievo e Fiorentina (come vice Simeone) potrebbero chiedere presto informazioni.

SPORTAL.IT | 01-10-2018 14:10