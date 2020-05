Lapadula elogia Liverani

L’attaccante del Lecce Gianluca Lapadula è stato ospite di Radio Rossonera. "Ho la fortuna di avere per me e la mia famiglia una villa con giardino così le bambine riescono a uscire – ha osservato -. In stagione al momento ho fatto 7 gol in campionato e 2 in coppa ma se sarò soddisfatto di come è andata chiaramente potrò dirlo solo tra qualche giorno nell'attesa di capire quando si potrà tornare a giocare".

"Il mister Liverani è molto preparato – ha aggiunto l'ex di Pescara e Milan -. All'inizio non è stato facile comprendere la sua idea di gioco ma col tempo ci siamo riusciti e ora esprimiamo sul campo quello che vuole. Con Falco mi trovo benissimo, è un giocatore dalle grandi qualità così come Barak, Saponara e Mancosu. Abbiamo una bella squadra".

SPORTAL.IT | 07-05-2020 13:48