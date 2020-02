Lapadula manda un messaggio al Milan

Gianluca Lapadula, attaccante del Lecce, si sta rivelando pedina importante della sua squadra in chiave salvezza, grazie ai suoi 7 gol in 17 presenze in A con la maglia giallorossa. Ma il suo pensiero alla vigilia della difficile trasferta all'Olimpico contro la Roma, è tornato al Milan, club per cui ha giocato nella stagione 2016/17.

Ai microfoni di 'Sky Sport', il centravanti ha ricordato il trasferimento dal Pescara ai rossoneri, inviando un messaggio indiretto a questi ultimi: "Stavo andando al Genoa, poi Berlusconi convinse Sebastiani e io accettai senza pensarci. Non credo alla maledizione del numero 9 rossonero. Dirò di più: pagherei pur di tornare a vestire la 9 del Milan".

SPORTAL.IT | 21-02-2020 16:39