Lapo Elkann evoca finale Champions per Conte, bufera sul web

Voleva essere un incoraggiamento a tutta l’Italia, rappresentata dal premier Giuseppe Conte che dovrà confrontarsi con l’Europa per ottenere aiuti solidali a fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta al Corona Virus, ma il tweet di Lapo Elkann è stato un mezzo autogol.

Il rampollo di Casa Agnelli, cugino del presidente della Juventus Andrea e grande tifoso bianconero, nel suo post ha azzardato un parallelo calcistico che visti i precedenti della Vecchia Signora sa tanto di gufata.

Lapo Elkann parla di finale di Champions League

Lapo Elkann scrive: “Oggi è un giorno Cruciale per l’Italia e Noi Italiani siamo TUTTI con lei Presidente Giuseppe Conte. Lei è il Nostro Capitano in questa finale di Champions League che DEVE vedere la Solidarietà Trionfare. Che la Forza, la Grinta e la Determinazione siano con LEI #UnitiSiVince”.

Sui social scattano commenti ironici

Fioccano battute ironiche tra i follower: “Amico le nostre Champions finiscono sempre male non mi sembra il caso” o anche: “Wa, meglio mandare Zidane al posto di Conte” o ancora: “Quindi perderemo in finale…?”.

Il riferimento alla Champions League porta male

Quel riferimento alla Champions proprio non va giù: “Perché tirare in mezzo la Champions… Manie di calcio anche quando non serve..” o anche: “Lapone qui mi sa che serve pure Moggi“, oppure: “Mi sento più la Longobarda di Caná. Juventini e non toccano ferro: “Non è per insistere ma uno juventino che dice che questa è una finale di Champions mi fa c… sotto” o ancora: “Speriamo che non affronti questa finale di Champions come la Juve, se no è già persa…” e infine: “Juventino che fa il parallelo con la finale di Champions. Io mi toccherei”.

