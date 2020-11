Lapo Elkann non trattiene l'emozione in diretta per Maradona

Non è riuscito a controllare l’emozione e quel vissuto comune per cui, come ha scritto egli stesso su twitter li avevano associati. Lapo Elkann si è sciolto in un pianto, pur con le remore del pudore, durante la diretta di Storie Italiane, il programma condotto da Elenora Daniele in onda su Rai Uno. Tifoso juventino, conoscitore ed estimatore del calcio più romantico e bello, ha nutrito e palesato sempre stima e affetto nei confronti del migliore di tutti i tempi, il suo amico Diego Armando Maradona.

Lapo Elkann e la foto dell’abbraccio con Diego Armando Maradona

Lapo ha deciso, proprio dopo quel tweet che ha ribadito l’unione e il rapporto speciale con Maradona, di rompere il silenzio con un intervento con cui il quale ha desiderato evidenziare il vuoto lasciato da Diego.

“Ci prendevano in giro per le nostre dipendenze”, ha raccontato Elkann e poi scoppia a piangere. “Io ero onorato di stare vicino a Diego quando sui social pubblicavano la nostra foto assieme. Era un vero amico”, ha affermato Lapo che è partenopeo per origini da parte di sua nonna. “Un dolore immenso. Sono distrutto”, ha ribadito. Una grande emozione per lui che è riuscito però a ricordare Maradona con affetto e trasporto, svelando le sue fragilità: “Mi manchi e resti il numero 1 indiscusso”.

26-11-2020