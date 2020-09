Lapo già si esalta, il web lo zittisce

Può un 3-0 con qualche sofferenza e un dubbio su un rigore non concesso agli avversari determinare già entusiasmo per la nuova Juve targata Pirlo? La risposta è sì a giudicare dalle tante reazioni da parte dei tifosi bianconeri Vip e non ma c’è chi chiede conferme e chi aspetta controprove. Tra i più esaltati per il debutto positivo della Vecchia Signora c’è Lapo Elkann che su twitter manifesta tutta la sua soddisfazione, senza commentare gli episodi arbitrali.

Lapo Elkann fa i complimenti a Pirlo e alla Juve

Prima della gara il rampollo di casa Agnelli aveva mandato i suoi auguri (“In Bocca al Lupo a Andrea Pirlo ed a TUTTA la Squadra. Spero in un Grande debutto, ma sopratutto in un anno di Grandi Emozioni e Soddisfazioni. DAJE”) e dopo il 3-0 si è lasciato andare a toni trionfalistici.

Scrive Lapo: “Complimenti a Pirlo a tutta la Squadra e ai nuovi arrivati. Ci fate Gasare e sono sicuro che ci farete Sognare. Abbiamo battuto una Squadra che merita rispetto e che ci ha provato fino all’ultimo”.

Tifosi divisi sui social

La reazione dei tifosi non è calorosissima. Qualcuno sulla lunghezza d’onda di Lapo c’è: “Grande Juve la grande orchestra ha ripreso a suonare come è nel suo DNA GRAZIE Juve grazie Pirlo. Vincere non è Importante, è l’Unica cosa che Conta” o anche: “Grande Pirlo, e bravissimi tutti i giocatori, specialmente i nuovi arrivati, tutti con grande voglia e carichi, se il buongiorno si vede dal mattino siamo a posto”, oppure: “Sarà un anno a tutto gas, ne son convinto anch’io. Pirlo gran direttore d’orchestra”.

Non mancano però le critiche: “Sì, sì…avete battuto una squadra di serie B” o anche: “Il campionato di pallavolo lo potete vincere….”, oppure: “Si sì perfetta!! Secondo tempo dominato dalla Samp. Secondo gol regalato da loro e se la buttano dentro sull’1-0…Fra 4 partite vedremo chi ha ragione ” e ancora: “Si è vista la mano di Pirlo e a tratti anche il braccio di Bonucci e il gomito di Chiellini” e infine: “Complimenti alla VAR…… Fallo di Bonucci…. Neanche il replay…… Vincete sto decimo scudetto in fretta…. Può essere che poi si può tornare a una parvenza di competizione normale”.

