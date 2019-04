L'appello di Papu Gomez: 'Vogliamo tutta Bergamo a Roma'

L'Atalanta si è conquistata una storica finale di Coppa Italia battendo in rimonta la Fiorentina a Bergamo. Ma al capitano orobico Papu Gomez non basta.

"Ora vogliamo portare tutta la città di Bergamo a Roma – ha dichiarato a caldo l'argentino dopo il 2-1 dell'Atleti Azzurri d'Italia -. La finale era il nostro obiettivo sin da quando siamo riusciti a battere la Juventus. Il primo obiettivo è stato raggiunto, continueremo a lottare anche per entrare in Champions League anche se non sarà certo facile. Abbiamo dimostrato di avere la forza di reagire sempre, sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. Ora vogliamo vincerle tutte".

