Laquintana avvisa Trieste

Tommaso Laquintana ha già la testa al prossimo appuntamento. "Sicuramente la partita contro Lubiana non è stata facile, ma averla portata a casa ci dà tanta fiducia e voglia di proseguire di questo passo – le parole del play della Germani -. Nella seconda parte di gara siamo rientrati in campo con le facce giuste, soprattutto in difesa, e l’abbiamo portata a casa. Vincere a Trieste ci darebbe tanta continuità: già da oggi ascolteremo i consigli del nostro staff per cercare di fare nostra anche questa la partita".

"Sono molto soddisfatto dell’inizio di stagione – conclude il playmaker pugliese -. Ho avuto la fortuna di essere allenato da Vincenzo Esposito già ai tempi di Pistoia e ritrovarlo a Brescia è stato bellissimo. Per farsi trovare pronti conta dare sempre il massimo, indipendentemente dal minutaggio: questa è una cosa che cercherò sempre di fare per portare la squadra alla vittoria. La Nazionale? La notizia di una possibile chiamata in azzurro mi ha fatto molto piacere, perché sarebbe il coronamento di un sogno. Non nascondo che è uno dei miei obiettivi, pur sapendo che è molto difficile perché ci sono tanti ragazzi in circolazione che la meritano. Resta uno dei miei traguardi: l’importante è rimanere con i piedi per terra".

SPORTAL.IT | 17-10-2019 17:12