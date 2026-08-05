Lara Gut-Behrami dice basta e annuncia il ritiro: “Non voglio più gareggiare”. Visita decisiva per Brignone

Dopo una lunga attesa è arrivato l'annuncio, Lara Gut-Behrami si ritira e appende così gli sci al chiodo al termine di una carriera in cui ha vinto tutto. Rimangono i dubbi su Brignone

La Coppa del Mondo femminile di sci perde una delle sue più attese protagonista. A 35 anni infatti Lara Gut-Behrami ha annunciato il suo ritiro, chiudendo così la sua incredibile carriera che la vista conquistare anche un oro olimpico e ben due coppe di cristallo. Futuro ancora incerto invece per Federica Brignone, che nei prossimi giorni dovrebbe recarsi al J-Medical per un’ultima visita prima di decidere se seguire la squadra azzurra in Argentina per preparare la nuova stagione.

Lara Gut-Behrami annuncia il ritiro

Pur essendo guarita dalla rottura del legamento crociato anteriore sinistro che l’aveva obbligata a saltare praticamente tutta la passata stagione, l’anno prossimo sulle piste da sci non rivedremo Lara Gut-Behrami, che attraverso un video pubblicato da RSI ha annunciato il proprio ritiro: “Dopo un’attenta riflessione sono giunta alla conclusione che non voglio più tornare a gareggiare. Sono fortunata e felice di poter scegliere. Nonostante quasi vent’anni di sport di alto livello, nonostante le cadute e gli infortuni non ho dolori ricorrenti e non ne voglio avere. So che è arrivato il momento giusto, quello di non ostinarmi a voler raggiungere, superare i limiti a ogni costo e di imporre al mio fisico certi ritmi e sollecitazioni. Sciare rappresenta qualcosa di magico e naturale per me, voler costringere il mio fisico e la mia testa a sopportare e gestire il dolore sarebbe come macchiare l’immagine che ho dentro di me di ciò che ho fatto con così tanta passione. Non è più il mio momento di mettermi un pettorale”.

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La carriera da sogno della svizzera

Si chiude così, prima dei Mondiali di sci alpino a casa sua a Crans Montana la carriera della svizzera. Una carriera ricca di soddisfazioni, che l’hanno resa una delle sciatrici più iconiche degli ultimi due decenni. Nei circa vent’anni che sono trascorsi dal suo debutto nelle gare FIS Lara ha infatti vinto praticamente tutto ciò che era possibile, conquistando un oro (in supergigante a Pechino nel 2022) e due bronzi (uno in discesa libera a Sochi nel 2014, l’altro in slalom gigante a Pechino nel 2022) alle olimpiadi, nove medaglie (di cui due ori, entrambi a Cortina D’Ampezzo nel 2021) ai Mondiali, due Coppe del Mondo generali (2016 e 2024), sei di speciali nel SuperG, una in Gigante e un totale di 48 vittorie e 101 podi in Coppa del Mondo.

Brignone, la scelta sul futuro passa dalla visita al J-Medical

La notizia del ritiro di una leggenda come Gut-Behrami ci porta un po’ con la mente a pensare anche alla nostra campionessa Brignone, il cui ritorno in pista per la prossima Coppa del Mondo non è ancora scontato a causa dei continui dolori e degli strascichi che il brutto infortunio rimediato l’anno scorso hanno comportato.

Dopo una lunga preparazione tra palestra e bici Federica di recente è tornata a indossare gli sci sulle piste di casa sua, dove si sta mettendo alla prova per capire se seguire o meno le sue compagne di squadra a Ushuaia (con la partenza che è prevista per la fine di agosto) e prendere così parte alla nuova stagione. Possibile che l’azzurra decida di prendersi ancora un po’ di tempo per prendere una decisione definitiva, che potrebbe anche passare da quello che la visita a cui, secondo quanto riportato da Sport Tales, si sottoporrà nei prossimi giorni al J-Medical le dirà.