Lara Gut e Valon Behrami si sono sposati

La sciatrice Lara Gut e il centrocampista dell'Udinese Valon Behrami si sono sposati. Ad annunciarlo indirettamente la campionessa ticinese sui social: "Io e te, le nostre famiglie e gli amici più stretti, non avrei potuto immaginare un modo migliore per dire sì". A corredo del post, una foto del loro matrimonio.

In primavera la 27enne aveva annunciato così la sua relazione: "Negli anni passati ho spesso avuto l’impressione che mi mancasse un pezzo, era una sensazione di incompletezza e ho sempre pensato che fosse legato al mondo dello sci. Quest’inverno ho scoperto quale fosse il tassello mancante e non aveva nulla a che vedere con lo sport: si chiama amore. Con Valon ho scoperto la forza di essere in due e di avere una persona accanto che ti tiene per mano e non ti lascia mai sola".

SPORTAL.IT | 12-07-2018 13:20