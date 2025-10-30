Lara Naki Gutmann e Nicolaj Memola impegnati in Canada, testa già a Milano Cortina 2026

In una prospettiva sempre più condizionata dall’imminente appuntamento che attende atlete e atleti a Milano Cortina, si inseriscono anche gli appuntamenti della terza tappa stagionale dell’ISU Grand Prix, in calendario tra venerdì 31 ottobre e domenica 2 novembre con Nikolaj Memola (Fiamme Oro) e Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) in gara a Saskatoon, per Skate Canada, situata nel Saskatchewan, in Canada.
Cup of China, successo di Conti/Macii
Il movimento italiano è reduce dai risultati della Cup of China, nella quale Daniel Grassl si è attestato al secondo posto nel settore maschile e la coppia d’artistico Sara Conti/Niccolò Macii che godono di prestigio e popolarità, ha a sua volta conseguito la piazza d’onore.
Le speranze azzurre
Nikolaj Memola (Fiamme Oro) sarà impegnato nell’artistico maschile, mentre Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) sarà impegnata sul versante femminile articolato in tre giorni in orari non sempre facili, per gli appassionati europei.
Il calendario dell’appuntamento
Gli azzurri in gara scenderanno sulla pista solo due dei tre giorni di competizioni. Va rimarcato come la forte differenza di fuso orario (7 ore venerdì e sabato, 8 ore la domenica) porterà diverse gare a svilupparsi nella nottata europea.
- Sabato 1 novembre (orario italiano): ore 1:25, programma corto femminile, ore 21:25, programma corto maschile
- Domenica 2 novembre (orari italiani): ore 1:40, programma libero femminile, ore 18:30, programma libero maschile