Lara Naki Gutmann e Nicolaj Memola impegnati in Canada, testa già a Milano Cortina 2026

Tra venerdì 31 ottobre e domenica 2 novembre si disputerà la terza tappa stagionale dell’ISU Grand Prix, il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura.

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

In una prospettiva sempre più condizionata dall’imminente appuntamento che attende atlete e atleti a Milano Cortina, si inseriscono anche gli appuntamenti della terza tappa stagionale dell’ISU Grand Prix, in calendario tra venerdì 31 ottobre e domenica 2 novembre con Nikolaj Memola (Fiamme Oro) e Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) in gara a Saskatoon, per Skate Canada, situata nel Saskatchewan, in Canada.

Cup of China, successo di Conti/Macii

Il movimento italiano è reduce dai risultati della Cup of China, nella quale Daniel Grassl si è attestato al secondo posto nel settore maschile e la coppia d’artistico Sara Conti/Niccolò Macii che godono di prestigio e popolarità, ha a sua volta conseguito la piazza d’onore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le speranze azzurre

Nikolaj Memola (Fiamme Oro) sarà impegnato nell’artistico maschile, mentre Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) sarà impegnata sul versante femminile articolato in tre giorni in orari non sempre facili, per gli appassionati europei.

Il calendario dell’appuntamento

Gli azzurri in gara scenderanno sulla pista solo due dei tre giorni di competizioni. Va rimarcato come la forte differenza di fuso orario (7 ore venerdì e sabato, 8 ore la domenica) porterà diverse gare a svilupparsi nella nottata europea.