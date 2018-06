L'Argentina passa e trova la Francia

E dopo un pomeriggio annoiante, ecco una serata al cardiopalma. Il Mondiale definisce altri due ottavi di finale, dopo i primi due usciti dalla fine dei gironi A e B, Uruguay-Portogallo e Spagna-Russia. A sfidarsi sabato 30 giugno alle 16 a Kazan, nella prima sfida a eliminazione diretta di Russia 2018, saranno la Francia e l’Argentina, mentre il giorno successivo a Novgorod alle 20 sarà la volta di Croazia e Danimarca, nella parte sulla carta più semplice del tabellone. Nel pomeriggio Francia e Danimarca si erano accontentate dello 0-0 che le ha promosse in coppia, mentre l’Australia cedeva a sorpresa al Perù, mentre l’epilogo del girone D premia all’ultimo respiro l’Argentina.

L’Albiceleste piega 2-1 la Nigeria grazie a una magia di Messi in apertura e a un gran gol al volo nel finale del protagonista meno atteso, Marco Rojo, all'87': in mezzo, tanti errori e poche occasioni, oltre al rigore del momentaneo 1-1 della Nigeria trasformato da Moses al 50' e concesso per un’ingenua trattenuta di Mascherano. Argentina seconda con 4 punti alle spalle della Croazia, che chiude a punteggio pieno grazie al 2-1 sull’Islanda, ultima a un punto: a segno Badelj e Perisic.



SPORTAL.IT | 26-06-2018 22:30