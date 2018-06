L'Argentina resta senza registi

In casa Argentina è già tempo di pensare alla ricostruzione dopo l’ennesima disfatta al Mondiale. Il futuro del ct Sampaoli è tutto da decifrare, la conferma dell’ex commissario tecnico del Cile sulla panchina dell’Albiceleste sembra improbabile, ma a prescindere da chi sarà il nuovo tecnico ci sarà tanto da fare per trovare un nuovo regista.

Dopo l’addio annunciato da Mascherano pochi minuti dopo il ko contro Pogba e compagni, l’ex Barcellona è stato imitato dalla sua riserva, il milanista Lucas Biglia, titolare quattro anni fa in Germania, ma oggi bocciato dopo la prima gara contro l’Islanda: "C'è tristezza perché per alcuni di noi è la fine di un'avventura – ha detto l’ex laziale – Spero che chi arriverà in Nazionale avrà la possibilità di lavorare in pace. Io lascio, ho dato tutto per l'Argentina e c'è una nuova generazione che sta arrivando".

SPORTAL.IT | 30-06-2018 23:40