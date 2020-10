L'Argentina vince, ma Dybala non c'è: spiegato il motivo

Paulo Dybala, che da poco aveva recuperato dall’ultimo guaio fisico, accusato alla fine della scorsa stagione, non ha potuto giocare la partita tra Argentina ed Ecuador. Il motivo? Come comunicato dalla selezione argentina, un problema grastrointestinale dell’ultimo minuto.

La partita è stata decisa da un rigore di Lionel Messi al 13′ della partita. Dybala non è andato nemmeno in panchina, e adesso si aspetta di capire la sua situazione per il prossimo impegno dell’Argentina, martedì 13 ottobre contro la Bolivia.

Per quanto riguarda i giocatori della Serie A impegnati questa notte con l’Albiceleste, Lautaro Martinez ha giocato titolare ed è rimasto in campo 75 minuti, Rodrigo De Paul e Lucas Martinez Quarta (neo difensore della Fiorentina) sono rimasti in campo per tutta la partita. Nel finale è entrato anche il centrocampista del Bologna, Nico Dominguez.

Dybala lavora adesso per tornare contro il Bolivia e poi per rimettersi a disposizione di Pirlo alla Juventus.

OMNISPORT | 09-10-2020 08:37