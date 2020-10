Largo ai giovani con Eusebio Di Francesco

Largo ai giovani in casa del Cagliari: “Vanno migliorando, al di là dei loro comprensibili alti e bassi: dovrò esser bravo a capire come sfruttarli al meglio – ha detto Eusebio Di Francesco -. Potrebbe esserci qualche cambio rispetto a Bergamo anche se la formazione iniziale non dovrebbe essere troppo diversa da quella vista contro i nerazzurri”.

Il timoniere dei sardi non ha confermato che dal primo minuto contro il Torino partirà Giovanni Simeone. “E’ in ballottaggio con Pavoletti” ha spiegato.

OMNISPORT | 17-10-2020 13:59