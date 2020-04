Laricchia, idea per il salto in B: "La quarta promozione si giochi al Sud"

Alessandro Laricchia, amministratore unico del Monopoli, dice la sua con il Corriere del Mezzogiorno soffermandosi su un tema caldissimo da qualche giorno: la quarta promossa dalla serie C alla serie B.

"Non si può finire il campionato con una piccola lotteria. E' irrealizzabile per problemi giuridici – sostiene -. Sarebbe inverosimile. Occorrerebbe terminare la stagione regolare e riprendere con i playoff non prima di metà giugno, magari con una mini competizione da disputarsi al Sud, dove è meno grave l’emergenza, in una sola settimana".

SPORTAL.IT | 23-04-2020 15:32