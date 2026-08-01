Larissa Iapichino si confessa: il rapporto con mamma Fiona. Poi l’ammissione: “Sono una vittima di Sinner”

L’azzurra che si prepara per gli Europei di Birmingham si racconta in una lunga intervista in cui parla delle pressioni e a fa una rivelazione a sorpresa su Sinner: “Mi piacerebbe molto incontrarlo”

Larissa Iapichino si prepara all’appuntamento più importante della sua stagione. Tra qualche giorno cominciano infatti gli Europei di atletica di Birmingham con la toscana che sarà una delle punte della nazionale italiana. Nel salto in lungo sarà una delle grandi favorite, anche più della veterana Malaika Mihambo e Larissa nelle ultime settimane sembra entrata in una dimensione nuova della sua carriera. Alla Rivista Undici si racconta a 360 gradi parlando anche del rapporto con mamma Fiona e della passione per Sinner.

Il rapporto con mamma Fiona

Qualche settimana fa, Larissa Iapichino è riuscita nell’impresa di cancellare dal libro dei record italiani il nome di mamma Fiona. L’azzurra si è infatti presa il primato nel salto in lungo con la misura di 7,12 scalzando proprio mamma da quella lista. Ma nel corso dell’intervista con Rivista Undici ammette che l’essere “figlia d’arte” in passato ha avuto un peso non semplice da gestire: “Sono una persona molto timida, la pressione di essere la figlia di Fiona May all’inizio mi ha condizionato. Tutti mi etichettavano come la predestinata, questa cosa l’ho sofferta nei primi anni perché era un confronto costante. Mia madre è stata una grandissima atleta ma ha vissuto un’altra epoca ed è un’atleta diversa da me. Con il tempo ho imparato a conviverci e a venire fuori da questo paragone, cercando di cogliere quello che poteva essere positivo per me. E ora è diventato uno stimolo che cerco di sfruttare al meglio possibile”.

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“Sono vittima di Sinner”: l’ammissione di Larissa

Quando si parla di discipline diverse dall’atletica, a Larissa brillano ancora gli occhi per la ginnastica artistica, il suo primo vero amore sportivo. Ma nel corso dell’intervista, la saltatrice fiorentina ammette che come tanti altri italiani anche lei si è appassionata al tennis: “Sono vittima di Sinner come tutti. Non l’ho mai incontrato ma mi piacerebbe molto. Non gli chiederei granché. Per me è una persona così simpatica perché molto spontaneo. E’ molto semplice rispecchiarsi in lui. Per me è un personaggio che va oltre al campo per la sua umanità e forse anche perché vicino al mio carattere. Molto spesso lo capisco e mi ha fatto appassionare al tennis e non solo per i risultati ma anche per la persona che è e per la sua genuinità”.

L’occasione agli Europei di Birmingham

Sarà una Italia extralarge quella che arriva agli Europei di Birmingham così come grandi sono le ambizioni degli azzurri. Tante le stelle che possono sperare di salire sul podio, anche sul gradino più alto e tra queste c’è anche Larissa Iapichino. Per la saltatrice toscana c’è davvero l’opportunità di andarsi a prendere la medaglia d’oro, a differenza di quanto sta succedendo in ambito maschile, infatti, il livello tra le donne sembra essere meno elevato che in passato con la veterana Malaika Mihambo che quest’anno è stata meno performante rispetto ad altre stagioni.