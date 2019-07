Larissa Iapichino sulle orme della mamma

Larissa Iapichino ha conquistato il titolo di campionessa europea under 20 del salto in lungo. A Boras, in Svezia, la 17enne azzurra ha trionfato con 6,58 davanti alla svedese Tilde Johansson (6,52) e alla britannica Holly Mills (6,50).

Larissa sale sul podio della stessa manifestazione che mamma Fiona May aveva vinto nel 1987 a Birmingham con la maglia della Gran Bretagna. Tutta in crescita la gara dell'azzurra doppia figlia d'arte (papà l'ex astista Gianni, ndr) che inizia con 5,93 sotto la pioggia. Poi si apre il cielo e arrivano 6,37, 6,33, 6,51, 6,58 e il 6,53 finale. E' il quarto oro azzurro a Boras, eguagliato il record storico di San Sebastian 1993.

SPORTAL.IT | 21-07-2019 14:14