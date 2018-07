L'Arsenal fissa il prezzo di Lucas Perez

Frosinone e Lazio ci provano per Lucas Perez, attaccante in uscita dall’Arsenal.

Secondo il Corriere dello Sport, serviranno 9 milioni di euro per convincere i Gunners a lasciar partire lo spagnolo.

Il club neo promosso in A preferirebbe chiudere l’affare in prestito con diritto di riscatto. I biancocelesti, invece, non avrebbero problemi ad acquistare il giocatore a titolo definitivo, ma vorrebbero provare prima a chiudere per il Papu Gomez.

SPORTAL.IT | 31-07-2018 17:00