Il Napoli ha pescato l'Arsenal nel sorteggio di Europa League e Carlo Ancelotti è tutt'altro che intimorito.

Questa la prima dichiarazione del tecnico azzurro, riportata dal profilo Twitter ufficiale del club partenopeo: "Una sfida difficile ma molto affascinante per noi, per la società e per i nostri tifosi". Se il Napoli passerà il turno, affronterà una tra Villarreal e Valencia.

SPORTAL.IT | 15-03-2019 14:10