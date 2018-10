Lasagna rinnova con l'Udinese

Kevin Lasagna corona una giornata da sogno.

Dopo la convocazione in Nazionale, a seguito dell’infortunio al polpaccio accusato da Simone Zaza, arriva anche l’ufficialità del suo rinnovo con l’Udinese, dopo un inizio di stagione con una sola rete segnata in otto partite in campionato.

L’ex Carpi ha firmato un accordo con la società friulana fino al 2023.

A comunicare l’accordo ci ha pensato il club della famiglia Pozzo con una nota sul proprio sito: “Il Direttore Generale Franco Collavino e il Responsabile dell’area tecnica Daniele Pradè annunciano il prolungamento di contratto dell'attaccante classe '92, Kevin Lasagna. Fresco di convocazione in azzurro, Kevin firma per l'Udinese Calcio fino al 2023, forte delle sue 41 presenze e 15 gol messi a segno tra Campionato e Coppa Italia indossando questi colori”.

Anche il diretto interessato ha lasciato qualche dichiarazione riportata dal sito bianconero; “Questa è sicuramente una giornata che rimarrà dentro di me. La convocazione è un premio di quanto ho fatto qui con questa maglia. Il rinnovo era nell’aria da qualche settimana. Ma stasera farò davvero fatica ad addormentarmi”.

