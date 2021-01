Lasagna, toccante saluto all'Udinese

Kevin Lasagna, che si appresta a vestire la maglia del Verona, ha salutato l’Udinese con un messaggio sui social: “Grazie Udine. Città che mi ha accolto fin da subito, nella quale sono cresciuto e dove ho messo le basi della mia famiglia”.

“Ho cercato di ricambiare l’affetto ricevuto dando sempre tutto in campo con questa maglia. Anni intensi di battaglie, emozioni e obiettivi raggiunti, tutti insieme… grazie al vostro supporto. Aver rappresentato la storica società bianconera e aver potuto indossare la fascia da capitano è stato per me motivo di grande orgoglio. Grazie”.

OMNISPORT | 26-01-2021 16:41