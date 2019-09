"Lasciate la Serie A": appello-shock da un ex Premier League

Il campionato di Serie A è iniziato come meglio non avrebbe potuto, almeno sul piano dello spettacolo. Pioggia di gol, due partite da ricordare come Fiorentina-Napoli e Juventus-Napoli e mentalità propositiva da quasi tutte le squadre.

Ottimi segnali anche per quanto riguarda la considerazione di cui il calcio italiano sta tornando a godere all’estero, in attesa che magari tornino a ben figurare anche le squadre italiane in Champions League, trofeo che manca a una formazione della Serie A dal 2010, o in Europa League, torneo in cui addirittura l’ultimo trionfo di un’italiana risale al 1999, quando ancora la competizione si chiamava Coppa Uefa e a vincerla fu il Parma nella finale di Mosca contro l’Olympique Marsiglia.

Non sono però mancati gli episodi spiacevoli, su tutti gli ululati dei tifosi del Cagliari contro l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku. Il fattaccio ha compiuto il giro del mondo in poche ore, spingendo il giudice sportivo a disporre un supplemento di indagini per i cori, anche se al momento la società non è stata sanzionata. Le reazioni sono state di tipo differente.

I tifosi dell’Inter hanno preso le difese dei “colleghi” cagliaritani, spiegando a Lukaku che quelli dei sostenitori rossoblù erano fischi di paura e non razzisti.

Dall’estero però la visione è diversa. A confermarlo ecco la durissima presa di posizione su twitter di Demba Ba, esperto attaccante senegalese, classe ’85, con un passato nel Chelsea, ora in forza al club turco de Başakşehir.

Ba è rimasto stizzito da quanto successo alla Sardegna Arena, ma soprattutto dalla lettera dei tifosi dell’Inter a Lukaku, fino a sparare a zero sul calcio italiano: “Ecco il motivo per cui ho deciso di non giocare lì quando potevo… E a quel punto vorrei che tutti i giocatori neri uscissero da questo campionato! Sicuramente non fermerà la loro stupidità e odio, ma almeno non offenderanno le altre razze” le parole di Demba Ba, che ha poi provato a spiegare cosa prova un giocatore di colore mentre viene bersagliato dagli ululati.



SPORTAL.IT | 04-09-2019 22:52