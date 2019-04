L'Ascoli è pronto a cambiare obiettivo

Immaginare uno scenario simile due settimane fa, dopo l’umiliante 7-0 subito a Lecce, sembrava un sogno. L’Ascoli ha invece saputo reagire e grazie al bottino di sette punti nelle ultime tre partite è a un passo dalla conquista della certezza aritmetica di restare in Serie B, con ampio anticipo.

Giocatori e allenatore dei bianconeri continuano però il silenzio stampa inaugurato proprio dopo la partita del Via del Mare. A parlare è solo il presidente Giulano Tosti, che non ha nascosto le proprie ambizioni in un’intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport': "Adesso dobbiamo fare tre punti a La Spezia per ottenere l'aritmetica salvezza. Col Pescara abbiamo vinto con merito. I cambi di Vivarini sono stati perfetti e li abbiamo sfruttati al massimo. Se Ardemagni non voleva uscire è un segnale positivo, Ninkovic è un grande calciatore e anche lo spirito di sacrificio di Ciciretti sta venendo fuori”.

Ora che la paura è alle spalle si può anche sognare: “Per ora vogliamo la certezza di restare in B, poi se qualcuno molla…".

SPORTAL.IT | 09-04-2019 10:20