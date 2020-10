L'Ascoli punta il mercato degli svincolati

La sconfitta di Salerno ha lasciato l’amaro in bocca all’ambiente dell’Ascoli, per le modalità della sconfitta e in particolare le condizioni dell'”Arechi” e le decisioni dell’arbitro Giua.

La classifica non è esaltante e la società è pronta a correre ai ripari attingendo al mercato degli svincolati. Tra gli obiettivi c’è l’esperto Mariano Arini, che ha però parecchio mercato anche in Serie C.

L’ex, tra le altre, di Cremonese, Spal e Avellino, sembra vicino alla firma con l’Arezzo, pronto a beffare il Livorno e lo stesso Ascoli. I bianconeri non demordono e puntano a mettere a disposizione di Bertotto un elemento con quasi 250 presenze in Serie B.

OMNISPORT | 26-10-2020 18:58