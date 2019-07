L'Atalanta avvisa Gasperini

A poco più di due mesi dal debutto nella fase a gironi di Champions League, l’Atalanta si sente già pronta.

L’amministratore delegato Luca Percassi ha infatti parlato del mercato in pieno svolgimento, ma che per la Dea potrebbe presentare ben poche novità dopo l’acquisto di Muriel e il riscatto di Pasalic dal Chelsea: “Con Muriel abbiamo aggiunto un attaccante straordinario a un reparto che era già straordinario di suo. La rosa non richiede chissà quali ritocchi, non dimentichiamoci di essere arrivati terzi. Per me il mercato è finito" ha detto il figlio del presidente atalantino.

Trattasi, forse, di pretattica, fatto sta che mister Gasperini si aspetta qualche altro regalo…: "Il calciomercato estivo è fatto di accelerazioni e frenate, non credo che ci serva granché davanti, col miglior reparto avanzato del campionato – ha aggiunto Percassi – I 103 gol in tutta la stagione parlano da soli. Zapata, Ilicic e Gomez restano. Stiamo alla finestra cercando di cogliere le opportunità che si presenteranno. Ma con Muriel e la conferma del prestito di Pasalic abbiamo centrato due colpi fondamentali".



SPORTAL.IT | 03-07-2019 13:20