L'Atalanta cede nel finale: la Coppa Italia è della Lazio

L’Atalanta manca il primo appuntamento con la storia, uscendo sconfitta di misura dalla finale della Coppa Italia 2019 contro la Lazio.

Sotto la pioggia all’Olimpico una partita tattica ed equilibrata, poco spettacolare ed avara di occasioni da rete, è stata decisa da un uno-due nel finale: al 38’ colpo di testa di Sergej Milinkovic-Savic, che a sette dalla fine ha bruciato Djimsiti sbloccando una gara che sembrava trascinarsi ai tempi supplementari, poi al 45’ Joaquin Correa ha raddoppiato in contropiede su invito di Caicedo.

Per la Lazio, che ha disputato la quarta finale negli ultimi sette anni, si tratta del settimo successo nella manifestazione: staccata la Fiorentina nell’albo d’oro e agganciata l’Inter. L’Atalanta inizia invece male la quattro giorni più importante della propria storia che si concluderà con la sfida di domenica sera contro la Juventus, determinante per la rincorsa della squadra di Gasperini, attualmente quarta in classifica, ad un posto nella prossima Champions League.

Con questo successo la Lazio di Simone Inzaghi si assicura un posto alla fase a gironi della prossima Europa League oltre che il diritto di affrontare la Juventus nella finale di Supercoppa Italiana.

Gara tattica, come si diceva, con le due squadre che si sono studiate a lungo senza concedere spazi ai rispettivi attacchi. Hanno vinto le difese, quindi, a tutto svantaggio dell’attacco esplosivo dell’Atalanta, disinnescato dall’organizzazione difensiva della Lazio. I bergamaschi hanno comunque avuto la migliore occasione del primo tempo con De Roon, che ha colpito il palo su punizione di Gomez, prima che Masiello, lo stesso olandese e Zapata tentassero vanamente di sfruttare la respinta del legno.

Nella ripresa ancora equilibrio, prima delle mosse decisive di Inzaghi: dentro Caicedo per uno spento Immobile e dentro Milinkovic per Luis Alberto. Palomino ha salvato tutto su Correa, Gomez ha scheggiato il palo, canto del cigno atalantino prima dell’uno-due del tripudio biancoceleste.

