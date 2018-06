L’Atalanta piomba su Iago Falque.

Questa l’indiscrezione lanciata da Tuttosport, secondo il quale Giampiero Gasperini avrebbe richiesto alla società l’acquisto dell’esterno offensivo spagnolo che già aveva allenato ai tempi del Genoa.

Il Torino non considera il giocatore incedibile e per una buona offerta – dai 15 milioni in su – potrebbe decidere di lasciarlo partire.

SPORTAL.IT | 13-06-2018 15:15