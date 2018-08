L'Atalanta dice addio a Cornelius

L'Atalanta si libera di Andreas Cornelius a meno di 24 ore dalla cocente eliminazione in Europa League, in qualche modo dipesa anche dal centravanti danese che si era fatto neutralizzare un rigore nella lotteria finale dagli undici metri.

L'ex numero 9 nerazzurro vestirà la maglia del Bordeaux, come riferito dalla stessa società orobica tramite il seguente comunicato: "Atalanta B.C. comunica di aver ceduto a F.C. Girondins de Bordeaux il calciatore Andreas Cornelius a titolo temporaneo con diritto di opzione. In bocca al lupo Andreas!".

Cornelius era in rotta con mister Gian Piero Gasperini e la sua presenza in squadra era diventata ancora più delicata dopo l'opaca prova di Copenhagen. L'attaccante proverà ora a riscattarsi in Ligue 1.

SPORTAL.IT | 31-08-2018 22:25