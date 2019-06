Gigi Buffon, è arrivata l'offerta dalla serie A

Gigi Buffon potrebbe tornare in serie A nella prossima stagione. Secondo quanto riporta Sky, a farsi avanti per l’ex portierone della Juventus e della Nazionale italiana sarebbe stata l’Atalanta, alla ricerca di un estremo difensore d’esperienza in vista della sua prima avventura in Champions League.

La Dea sta provando a convincere l’ex numero uno del Paris Saint Germain, attualmente svincolato dopo il mancato accordo con i campioni di Francia, a difendere i pali della porta orobica. Quella dell’Atalanta è la prima offerta concreta in arrivo dall’Italia. Su Buffon c’è da tempo il Porto, che orfano di Iker Casillas potrebbe puntare proprio sul portiere di Carrara: i Dragoni sono al momento in pole, ma la volontà dell’ex bianconero di tornare in Italia per motivi anche familiari potrebbe fare la differenza.

Alcuni giorni fa Buffon si era così espresso sul suo futuro: “Emozione che significa energia, sogno, sentirsi strumento di aggregazione; emozione è anche una scelta che non vada in conflitto col mio passato juventino. Oggi mi ritrovo come un’estate fa, ovvero in una straordinaria condizione di serenità, in uno stato di totale relax dove tutto è aperto e tutto si può chiudere tra dodici mesi come tra quindici giorni. Qualche bella proposta mi è arrivata, ma se mancherà la spinta che desidero potrò decidere di regalarmi un anno tutto per me, tutto mio. Un anno di formazione”.

Nelle ultime ore, Buffon è finito nella bufera per una foto postata su Twitter che lo ritrae in auto senza cintura. Il popolo dei social si è subito scatenato facendogli notare le infrazioni e travolgendolo di critiche.

SPORTAL.IT | 21-06-2019 09:33