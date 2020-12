L'Atalanta fa turnover: Gomez e Ilicic non convocati

Sono tre le gare di campionato consecutive in cui l’Atalanta non ha trovato la vittoria: la trasferta alla ‘Dacia Arena’ contro l’Udinese assume così un’importanza fondamentale, non meno del prossimo impegno europeo.

Mercoledì alle 18.55 i nerazzurri saranno di scena alla ‘Johan Cruijff Arena’ per sfidare l’Ajax, in quello che è a tutti gli effetti uno spareggio per la qualificazione agli ottavi di Champions League, raggiungibile dai bergamaschi con due risultati su tre a disposizione.

Proprio l’aspetto cruciale di questo incontro ha influito sulla scelta dei convocati da parte di Gasperini: assenti sia il ‘Papu’ Alejandro Gomez che Josip Ilicic, i quali non viaggeranno alla volta di Udine.

Il tecnico di Grugliasco ha spiegato queste esclusioni eccellenti nella conferenza stampa della vigilia. “Credo che Gomez abbia giocato 190 partite su 200 con me a Bergamo. Continuerà a fare qui quello che ha sempre fatto. Io sono l’allenatore e la squadra deve sapere che è tutelata. Il ‘Papu’ per me è sempre stato straordinario, ha giocato ovunque e per l’Atalanta è una forza notevole. Poi ci sono dei momenti, come quello dell’altra sera. Un po’ di riposo gli farà bene, ha bisogno di distrarsi. Dovrà essere pronto per Amsterdam. Ilicic? Devo ritrovare la sua versione migliore. Ci sono stato dietro molto, voglio dei segnali anche da parte sua. Deve avere una marcia in più. Entrambi non verranno convocati”.

Contro l’Udinese verrà attuato un turnover moderato, ma comunque caratterizzato dalle assenze di due dei giocatori più talentuosi dell’intera rosa della ‘Dea’. Nel caso di Gomez non dovrebbe trattarsi di una decisione punitiva, nonostante le scintille della discussione avuta con Gasperini all’intervallo del match col Midtjylland.

Ad Udine dovrebbe vedersi Pessina nel ruolo di trequartista alle spalle della coppia, tutta colombiana, composta da Muriel e Zapata. Attenzione, però, anche all’altra opzione del possibile inserimento del recuperato Malinovskyi, tornato negativo al Covid-19: a fargli posto potrebbe essere Zapata.

OMNISPORT | 05-12-2020 14:40