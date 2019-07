Due frazioni di gioco da 35’ sono state sufficienti all’Atalanta per battere il Renate 6-0 in amichevole.

Tre gol per tempo per i nerazzurri orobici, che si preparano per una stagione storica che li vedrà impegnati anche in Champions League: doppiette di Barrow e Colley, acuti di Gomez e Muriel.

SPORTAL.IT | 21-07-2019 19:07