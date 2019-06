L'Atalanta ha chiuso per Muriel

L'Atalanta ha trovato l'accordo con il Siviglia per Luis Muriel. L'attaccante rientrato in Spagna dopo il prestito alla Fiorentina, infortunatosi al ginocchio in Coppa America, sbarcherà a Firenze per 15 milioni di euro più bonus.

Negli scorsi giorni il procuratore Lucci aveva già trovato un'intesa con i bergamaschi. Muriel va ad aggiungersi a Zapata e Ilicic, che non verranno ceduti.

SPORTAL.IT | 18-06-2019 09:23