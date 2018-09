L'Atalanta ha rischiato di perdere Gomez

Il 'Papu' Gomez ha segnato contro il Milan la rete della riscossa dell’Atalanta, capace poi grazie a Rigoni di raggiungere i rossoneri per la seconda volta nella gara che ha segnato il risveglio dei neroblu un mese dopo la cocente delusione di Copenaghen. L’argentino, che in Danimarca ha sbagliato il rigore, è pronto a prendersi la Dea sulle spalle per inseguire nuovamente un posto in Europa, ma dopo aver rischiato di dire addio all’Atalanta.

A svelare il retroscena è stato l’agente dell’ex attaccante del Catania, Giuseppe Riso, che ha confermato i contatti con il Napoli intervenendo a 'Radio Marte': “So che il Napoli ci aveva fatto un’ideuzza, ma poi non se n’è fatto nulla. Lui è uno che può giocare in ogni competizione, sono contento sia tornato a segnare".



SPORTAL.IT | 26-09-2018 20:55