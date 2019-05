L'Atalanta ora è terza: continua il sogno Champions

L'Atalanta si impone per 2-1 contro il Genoa al Mapei Stadium e continua a sognare la Champions League. La squadra di Gasperini dopo un primo tempo piuttosto opaco si sblocca subito in avvio di ripresa con il neo entrato Barrow (poi fuori per infortunio) e raddoppia al 53' con Castagne, quindi controlla agevolmente il match. Solo nel finale il Grifone la riapre con Pandev, servito da un colpo di tacco di Romero: troppo tardi,

In classifica gli orobici salgono temporaneamente in terza posizione a quota 65 e mettono pressione a Inter, Milan e Roma, le rivali per la volata Champions. Il Genoa resta quintultimo a quattro punti dalla zona retrocessione.

SPORTAL.IT | 11-05-2019 16:57